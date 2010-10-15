Минуглепром инициирует продажу всех госшахт

Министерство угольной промышленности Украины инициирует выставление в 2011 году на приватизацию всех государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО.

«Мы будем через Фонд (госимущества – УНИАН) приватизировать все шахты. То есть столько, сколько можно будет выставить – это так называемая разведка боем. Но сказать, сколько именно будет приватизировано, пока не возможно», - сказал министр.

При этом он затруднился уточнить, какой объем средств государство сможет выручить от продажи госшахт в следующем году, отметив, что начальная стоимость объектов будет формироваться, исходя из уровня их рыночной капитализации, а также инвестиционной привлекательности.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен держать под личным контролем процесс приватизации шахт с целью защиты интересов трудовых коллективов.

28 августа он заявлял, что, на сегодняшний день в программе приватизации государственных шахт проработано 63 перспективных инвестиционных проекта, в рамках которых на протяжении 5 лет в развитие угольной промышленности должно быть инвестировано около 50 млрд. грн.