«Альтана Капитал» приобрела компанию «Тессера Капитал»

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» 12 октября 2010 года завершила процесс приобретения ООО «Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов (КУА АПФ) "Тессера Капитал".

Об этом агентству УНИАН сообщили в ИК «Альтана Капитал».

Согласно полученной информации, в августе Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение ИК «Альтана Капитал» на приобретение КУА у компании «СКМ Финанс». Сумма сделки составила 13,5 млн. грн.

«Приобретение КУА АПФ «Тессера Капитал» - это важный и запланированный шаг в развитии одного из наших приоритетных направлений - управление активами. Стратегической целью компании в сегменте управления активами является запуск и развитие негосударственных пенсионных фондов. В ближайшее время компания планирует получить лицензию на администрирование и управление активами негосударственных пенсионных фондов и через полгода создать первый открытый негосударственный пенсионный фонд», - прокомментировала событие генеральный директор «Альтана Капитал» Алена АМИТАН.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, в 2008 - 3,38 млрд. долларов, в 2009 – 1,44 млрд. долларов. По итогам 2009 года компания заняла 3-е место по объемам торгов акциями на ПФТС.

«Альтана Капитал» является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».

КУА АПФ «Тессера Капитал» создана в мае 2007 года (до февраля 2008 - КУА "Стратегические инвестиции"). Уставный капитал компании составляет 17 625 000 грн. Основное направление деятельности - управление активами частных инвестиционных фондов. Под управлением КУА находятся: ПНВИЗТ «Альтернативные инвестиции», ПНВИЗТ «Капитал», ПНВИЗТ «Берег» и ПНВИЗТ «Украинские венчурные инвестиции».