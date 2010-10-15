Эксперты: на украинском фондовом рынке в четверг преобладал «медвежий» тренд

На украинском фондовом рынке в четверг, 14 октября, преобладал «медвежий» тренд.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи в четверг открылся повышением, но в связи с фиксированием прибыли участниками рынка упал по итогам дня. Объем торгов сохранился на достаточно высоком уровне. «Укртелеком» показал наихудший результат, потеряв за день 3,6%. Сильно упали в цене акции банковского сектора («Райффайзен банк Аваль» потерял 2,71%, «Укрсоцбанк» - 3,48%), металлургии (Eнакиевский метзавод снизился на 3,48%) и «Мотор Сич» (-3,12%). Бумаги компаний горно-металлургического комплекса и генерирующих компаний также следовали общему тренду на рынке. Алчевский меткомбинат упал на 2,08%, Aвдеевский коксохим – на 1,66%, «Азовсталь» - на 1,95%, Ясиновский КХЗ – на 1,15%, «Центрэнерго» - на 1,57%, «Захидэнерго» - на 1,08%.

По информации аналитиков, среди акций украинских компаний, имеющих листинг на Лондонской бирже, только Ferrexpo (+0,32%) и JKX Oil & Gas (+0,32%) в четверг закрылись с небольшим «плюсом». Regal Petroleum (-8,45%) сильно упал в цене, а Cadogan Petroleum и МХП потеряли 2,2% и 0,33% соответственно. На Варшавской бирже акции компании «Кернел» упали на 1,58%, а бумаги «Астарты» торговались без изменений.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 14 октября, снизился на 1,34% – до 749,57 пункта. Общий объем торгов составил 207 млн. 254 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,22% – до 1847,97 пункта. Общий объем торгов составил 140 млн. грн., из них на срочном рынке – 40 млн. 735 тыс. грн.