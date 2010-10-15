Astrum: макроэкономические данные из США оказались неоднородными

Опубликованные в четверг, 14 октября, макроэкономические данные из США оказались неоднородными.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что первичные заявки на пособия по безработице в США по состоянию на 9 октября неожиданно выросли до 462 тыс., что оказалось на 17 тыс. выше ожиданий. В то же время, значение за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения на 4 тыс. до 449 тыс. Торговый дефицит США в августе превысил ожидания участников рынка, расширившись до 46,3 млрд. долларов за счет повышенного спроса на импортные автомобили и промышленное оборудование.

По словам Д.БЕЛОВА, позитивными оказались данные об индексе цен производителей. В сентябре рост цен составил 0,4% м/м при ожидавшемся значении в 0,1%. Годовой рост в сентябре составил 4%, превысив ожидания на 0,3 процентных пункта. Индекс цен производителей за исключением продуктов питания и энергоносителей вырос на 1,6% г/г, вопреки ожиданиям роста на 1,5% г/г. Эти данные свидетельствуют о том, что опасения дефляции (которую Федеральная резервная система считает «врагом номер 1») могут быть преувеличены, а вероятность того, что она начнется, - низкой, объяснил аналитик.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, снижение рынков в четверг было большей частью обусловлено падением акций банковского сектора. Новым триггером проблем становится переход права собственности на залоговую недвижимость к банкам. Крупнейшие банки приостановили продажу залогового имущества для проведения тщательных проверок. Опасения банков вызваны ростом числа изымаемых залоговых домов (в сентябре их количество превысило отметку в 100 тыс. за месяц). Усилилось подозрение, что работники банков, подписывая соответствующие документы, не вникали в их суть. Таким образом, часть изъятого и/или уже проданного имущества могла быть отчуждена с нарушением юридических норм, что может привести к длительным судебным разбирательствам.

По мнению аналитика, последствия сложившейся ситуации двойственны. С одной стороны, приостановка процесса изъятия недвижимости станет хорошей новостью для заемщиков, поскольку дома останутся в их собственности (хотя бы временно) и они не будут нести дополнительные потери, связанные с необходимостью аренды жилья, а, следовательно, смогут больше накапливать и/или выплачивать по кредитам. С другой стороны, это может иметь негативные последствия для банков и рынка недвижимости, так как проверки и разбирательства могут затянуться на длительное время, ухудшая активы банков и оказывая давление на слабый рынок недвижимости, не позволяя ему восстановиться.

По информации аналитика, в четверг мировые фондовые рынки зафиксировали снижение. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, в то время как DJIA остался практически неизменным.