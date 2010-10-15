Эксперт: сезон корпоративной отчетности продолжает радовать инвесторов

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал продолжает радовать инвесторов.

О такой тенденции на мировых фондовых рынках сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что результаты Google за третий квартал 2010 года превысили ожидания участников рынка на 14,5%, показав рост прибыли до 7,64 доллара на акцию. Компания AMD, основным бизнесом которой является выпуск процессоров, в третьем квартале зафиксировала прибыль на акцию в размере 0,15 доллара. Этот результат превысил ожидания рыночных игроков на внушительные 150%.

По словам аналитика, сегодня будет опубликована очередная порция макроэкономических данных в США. В сентябре инфляция должна составить 0,2% м/м, что несколько ниже августовского показателя в 0,3%. Рост оптовых продаж в сентябре должен составить 0,4% м/м. Согласно консенсус-прогнозу, индекс производства в штате Нью-Йорк, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в сентябре должен вырасти на 1,9 пункта до 6 пунктов. Сегодня также будет опубликован индекс потребительских настроений от университета Мичигана. В октябре индекс, согласно ожиданиям рынка, должен показать рост на 0,7 пункта до 68,9 пункта. Сегодня перед открытием американских рынков публикуются отчеты двух компаний финансового сектора — Charles Schwab и First Horizon National Corporation. После закрытия рынков свой отчет опубликует General Electric.