Тимошенко убеждена, что власть уже определила победителя приватизации "Укртелекома"
08:37, 18 октября 2010Фондовый рынок
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Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что власть уже определила победителя приватизации "Укртелекома".
Об этом она заявила вчера во время пресс-конференции по завершению съезда " Батьківщини", передает корреспондент УНИАН.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если бы "Укртелеком" действительно приобретал стратегического инвестора на основе настоящих конкурсов, то стоимость этого объекта была по меньшей мере 10-12 млрд.дол.
При этом она отметила, что в настоящее время со всех сторон поступают сообщения, что реальных иностранных инвесторов к приватизации не допускают. "Я убеждена, что уже сегодня победитель определен и только единственное – его зафиксируют официально", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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