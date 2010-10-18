Эксперт: украинские облигации на прошлой неделе пользовались повышенным спросом

Украинские долговые бумаги пользовались повышенным спросом у инвесторов на прошедшей неделе. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

По его словам, доходности на украинские еврооблигации снижались по всей ширине суверенной кривой, а наибольшее падение зафиксировано по средне- и долгосрочным бумагам.

По информации аналитика, котировки кредитно-дефолтных свопов упали на 4,2% за неделю на фоне снижения стоимости страховки долга прочих развивающихся стран: котировки КДС России упали на 5,5%, Казахстана на 4,2%, Венесуэлы на 4%. Украинские КДС на прошедшей неделе опустились до минимального значения за последний год (487 пунктов).

Суверенные бонды торговались с повышенной активностью. Наибольшим интересом инвесторов пользовались недавние выпуски с погашением в 2015 и 2020 гг. Украина-15 выросли в цене на 360 б.п. до 104,5% от номинала, а бумаги Украина-20 выросли на 220 б.п. «Старый» выпуск Украина-15, по которому прошла выплата купонного дохода 13 октября, также подорожал (+150 б.п.).

Квазисуверенные бумаги двигались аналогично, и наибольшим спросом пользовались бумаги Киева. Выпуск с погашением в 2015 г. подорожал на 335 б.п. до 93,5%, в результате доходность бумаг снизилась на 110 б.п. до 9,1%. Также рост показывали среднесрочные выпуски Укрэксимбанка с погашением в 2012 и -15 гг., которые поднялись на 50 и 110 б.п. соответственно. В конце недели банк провел доразмещение пятилетних облигаций на сумму 250 млн долл. с доходностью 7,5%. Выпуск получил рейтинг B от Fitch. Стимулом для доразмещения послужила недавняя эмиссия суверенного долга с аналогичным сроком обращения по выгодным ценам, на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.

Корпоративный сегмент был относительно спокоен на прошедшей неделе, и бумаги ДТЭКа, которые показывают хорошую динамику на протяжении последних трех недель, подорожали на 34 б.п. - до 105,6% от номинала. Выпуск Метинвеста-15 на прошедшей неделе выпал из поля зрения инвесторов. В то же время можно ожидать возврата интереса к корпоративным бумагам после спада активности в сегменте суверенного и квазисуверенного долга.

Банковский сегмент не отличался повышенной активностью, однако повышение агентством Moody’s прогноза рейтинга 14 украинских банков, в том числе эмитентов евробондов "Укрэксимбанка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка", ПУМБа и "Пивденного", до уровня стабильного может оказать поддержку котировкам на следующей неделе.