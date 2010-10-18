Phoenix Capital: торги на Украинской бирже проходили неспокойно

Торги на Украинской бирже в прошлую пятницу проходили неспокойно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс УБ в пятницу, 15 октября, резко пошел вниз сразу после открытия, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции в ожидании заявления Бена БЕРНАНКЕ о возможном смягчении денежной политики ФРС США. Однако цены пошли вверх сразу после выступления Б.БЕРНАНКЕ о том, что действия ФРС являются оправданными. Тем не менее, ралли оказалось недолговечным – за последний час торговой сессии индекс снова снизился. Объем торгов был высоким.

Аналитики отмечают, что лидерами падения в пятницу стали «Стирол» (-3,23%) и Стахановский вагоностроительный завод (-1,39%). Акции горно-металлургического сектора снизились в конце торговой сессии, а генкомпании закрылись разнонаправленно. Алчевский меткомбинат потерял 0,53%, «Азовсталь» - 1,35%, Ясиновский КХЗ - 1,13%, Eнакиевский метзавод - 0,22%. «Центрэнерго» снизилась на 0,47%, а «Захидэнерго» выросла на 0,36%. В банковском секторе наблюдалась высокая волатильность. «Райффайзен банк Аваль» (-0,8%) и «Укрсоцбанк» (-1,07%) упали в цене, в то время как акции банка «Форум» (+0,14%) смогли удержаться на позитивной территории.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 15 октября, упал на 0,64% – до 744,75 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 428 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,48% – до 1839,10 пункта. Общий объем торгов составил 132 млн. 910 тыс. грн., из них на срочном рынке – 37 млн. 615 тыс. грн.