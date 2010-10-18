Эксперты: большинство украинских акций на иностранных площадках в пятницу снизилось

Большинство украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, в прошлую пятницу снизилось.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, бумаги нефтегазовых компаний в пятницу продемонстрировали смешанную динамику. Oil & Gas (-1,09%) и Regal Petroleum (RPT LN -3,07%) существенно упали в цене, а Cadogan Petroleum (+2,25%) показал уверенный рост. Акции компаний пищевой промышленности попали под давление. МХП потерял 0,46%, «Кернел» снизился на 0,76%, «Астарта» упала на 3,27%.

Аналитики сообщают, что после коррекции, наблюдавшейся в четверг, цены на украинские еврооблигации в пятницу немного восстановились в начале пятничной торговой сессии. Однако суверенные выпуски не смогли удержаться на позитивной территории: «Украина-20» закрылась на отметке в 103,25 пункта, а «Нафтогаз» снизился до 109,875 пункта. Сделок по корпоративным бумагам практически не было. Облигации банков немного просели. Только муниципальные евробонды выросли, и «Киев-15» поднялся до 95,5 пункта на низком объеме торгов.