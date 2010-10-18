Эксперт: корпоративная отчетность порадовала «быков»

Корпоративная отчетность General Electric, Charles Schwab и First Horizon National Corporation в пятницу, 15 октября, порадовала «быков», поскольку прибыль всех компаний превзошла рыночные ожидания на 5,8%, 9,9% и 600% соответственно.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что сегодня в 16:15 будут опубликованы данные о промышленном производстве в США в сентябре. Участники рынка ожидают роста на уровне предыдущего месяца - 0,2%. Сегодня также публикуются отчеты компаний Citigroup (в 15:00 по киевскому времени), McMoRan (перед открытием американского рынка), Halliburton и Apple (обе - после закрытия американского рынка).

По словам аналитика, в прошлую пятницу мировые фондовые рынки зафиксировали смешанные результаты. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил незначительные 0,06%. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, в то время как DJIA снизился на 0,3%. Опубликованные макроэкономические данные в США вновь оказались неоднородными. Индекс потребительских цен в сентябре показал рост на 0,1%, что ниже рыночных ожиданий в 0,2%. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Университетом Мичигана, в октябре составил 67,9 пункта, что ниже консенсус-прогноза в 68,9 пункта. Индекс производства в штате Нью-Йорк зафиксировал рост до 15,7 пункта, что значительно выше ожиданий участников рынка в 6 пункта, а розничные продажи выросли на 0,6% (против ожидаемого роста в 0,4%).

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ еще больше раззадорило ожидания участников рынка относительно применения дополнительных стимулов для роста экономики. Вовсю идет бурное обсуждение того, каким будет объем будущих денежных вливаний, а также какими будут инструменты, которые будет использовать ФРС. В свою очередь, Б.БЕРНАНКЕ отметил, что ФРС собирается сохранять учетную ставку на достаточно низком уровне «в течение более длительного периода, чем ожидают рынки». Б.БЕРНАНКЕ также заявил, что ФРС не имеет достаточного опыта прогнозирования последствий значительных денежных вливаний в экономику, поэтому будут осторожно подходить в определению размера новой программы стимулов.

По мнению аналитика, хорошие новости 15 октября также поступали с европейского континента. Банк Англии огласил увеличение программы поддержки экономики на GBP 100 млрд., в то время как председатель ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ отверг предложение президента Бундесбанка об остановке программы покупки облигаций, сигнализируя о том, что ЕЦБ будет и дальше оказывать поддержку экономикам Евросоюза.