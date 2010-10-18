Украинский фондовый рынок сегодня упал

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 октября, снизился на 1,63% – до 732,64 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 146 млн. 788 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,26% – до 1815,70 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 128 млн. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 599 тыс. грн.