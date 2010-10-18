Корпоративная отчетность подталкивает фондовые индексы вверх - Astrum

Корпоративная отчетность за третий квартал 2010 года подталкивает мировые фондовые индексы вверх.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, прошедшая неделя на американском рынке завершилась ростом основных фондовых индексов. По итогам недели DJIA прибавил 0,5% и достиг 11 062 пунктов, а широкий индекс S&P 500 вырос на 0,9% до 1 176 пунктов. Основными драйверами роста выступают корпоративные отчеты. Как и по результатам первого полугодия, крупнейшие корпорации США завершили 9 месяцев 2010 года уверенным улучшением финансовых результатов. На прошлой неделе лучше ожиданий аналитиков оказались отчеты таких знаковых компаний, как Google, JP Morgan, AMD. Результаты Google за третий квартал превысили ожидания участников рынка на 14,5%, показав рост прибыли до 7,64 доллара на акцию. Компания AMD, основным бизнесом которой является выпуск процессоров, зафиксировала прибыль на акцию в размере 0,15 доллара. Этот результат превысил ожидания рыночных игроков на внушительные 150%. Прибыль JP Morgan превысила ожидания аналитиков на 14,3%.

Аналитики подчеркивают, что при этом макроэкономическая статистика остается неоднозначной. Рынок труда не дает однозначных сигналов о направлении изменения ситуации с безработицей. Первичные заявки на пособия по безработице по состоянию на 9 октября неожиданно выросли до 462 тыс., что оказалось на 17 тыс. выше ожиданий. В то же время, значение показателя за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения на 4 тыс. до 449 тыс. Торговый дефицит США в августе превысил ожидания участников рынка, расширившись до 46,3 млрд. долларов за счет повышенного спроса на импортные автомобили и промышленное оборудование. Несмотря на формально негативный характер данной новости, рост импорта является позитивным сигналом, демонстрирующим рост потребления в экономике США. В то же время, индекс потребительских настроений продолжает снижаться второй месяц подряд, опосредованно подтверждая, что ситуация на рынке труда все еще далека от хорошей.

По словам аналитиков, на этом фоне участники рынка продолжают ожидать активизации программ по поддержке американской экономики со стороны Федеральной резервной системы США. Заседание, на котором может быть принято такое решение, состоится 3 ноября. Если ФРС повременит с таким решением, не исключена коррекция на рынке акций на фоне неоправдавшихся ожиданий.

Как отмечают аналитики, впоследние дни нисходящее давление на рынки оказывал банковский сектор. Новым проявлением проблем стал переход права собственности на залоговую недвижимость к банкам. Крупнейшие банки приостановили продажу залогового имущества для проведения тщательных проверок. Опасения банков вызваны ростом числа изымаемых залоговых домов (в сентябре их количество превысило отметку в 100 тыс. за месяц). Усилилось подозрение, что работники банков, подписывая соответствующие документы, не вникали в их суть. Таким образом, часть изъятого и/или уже проданного имущества могла быть отчуждена с нарушением юридических норм, что может привести к длительным судебным разбирательствам.