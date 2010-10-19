Эксперт: потенциал роста цен на ОВГЗ во многом уже исчерпан

Потенциал роста цен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во многом уже исчерпан, и доходности приблизились к справедливому на сегодняшний день уровню.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, «сегодняшний аукцион станет очередным в ряду размещений государственных облигаций, характеризующихся снижением доходности». Ставки отсечения на этом аукционе снизятся по сравнению с размещением двухнедельной давности по аналогичным сериям, прогнозирует аналитик. Он полагает, что наиболее ощутимое снижение произойдет по среднесрочным облигациям.

По оценкам С.ФУРСЫ, ставки отсечения по ОВГЗ со сроком обращения 1,5 года будут находиться в границах 9,5-10%, что на 75-125 базисных пункта ниже, чем при предыдущем размещении. Снижение доходности по коротким бумагам должно быть более скромным, считает аналитик. В то же время, отметил он, «нельзя с достаточной уверенностью говорить, станет ли сегодняшнее размещение толчком к дальнейшему снижению доходности, или же оно подведет черту под ралли».

Напомним, Министерство финансов Украины во вторник, 19 октября, проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку предлагаются три серии бумаг: со сроком обращения 3 месяца, 8 месяцев и 1,5 года.