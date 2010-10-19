Эксперты: украинский фондовый рынок проигнорировал позитивную динамику мировых бирж

Украинский фондовый рынок в понедельник, 18 октября, торговался в красной зоне, игнорируя позитивную динамику мировых индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что торги на Украинской бирже в понедельник проходили с высокой волотильностью и закрылись снижением индекса. Активность была довольно высокой. «Стирол» по итогам дня стал лидером падения. Банки («Райффайзен банк аваль» потерял 1,71%, «Укрсоцбанк» - 2,67%), «Мотор Сич» (-2,49%) и «Укртелеком» (-2,54%) следовали за ним «по пятам».

По информации аналитиков, цены на акции компаний горно-металлургического сектора упали в пределах 1%: Алчевский меткомбинат потерял 1%, Aвдеевский коксохим - 0,58%, «Азовсталь» - 0,44%, Eнакиевский метзавод - 0,99%, Ясиновский коксохим - 0,91%. Генкомпании продемонстрировали смешанную динамику. Так, «Центрэнерго» (-0,73%) снизилась, а «Захидэнерго» (+0,64%) стала единственной ликвидной бумагой, которая выросла в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 октября, снизился на 1,63% – до 732,64 пункта. Общий объем торгов составил 146 млн. 788 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,26% – до 1815,70 пункта. Общий объем торгов составил 128 млн. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 599 тыс. грн.