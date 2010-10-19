Украинские акции на иностранных биржах вчера снова снижались - Phoenix Capital

Украинские акции, торгующиеся на иностранных площадках, в ходе вчерашней сессии снова снижались.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, только МХП (+0,59%) в понедельник удалось немного отыграть падение предыдущего дня. Цены на акции Cadogan (-4,4%) и Regal Petroleum (-4,76%) просели больше, чем рынок в целом. Ferrexpo и «Astarta» снизились на 2,52% и 3,38% соответственно. JKX Oil & Gas и Кернел немного просели.

По информации аналитиков, активность торгов на украинском рынке еврооблигаций в понедельник была высокой, а цены в течение дня колебались. Инвесторы распродавали суверенные выпуски, которые в начале сессии снизились, но отыграли падение ближе к концу дня. «Украина-20» закрылась на отметке 103,125 пункта. «Нафтогаз» поднялся до 109,25 пункта. Муниципальные облигации немного просели на низких объемах торгов. Киев остановился на 95 пунктах. Корпоративные бумаги практически не торговались. Облигации банков в цене не изменились, и только ПУМБ немного снизился - до 98,375 пункта.