Эксперт: наибольшее влияние на фондовые рынки оказали отчеты Citigroup и Apple

Наибольшее влияние на фондовые рынки вчера оказали отчеты Citigroup и Apple, превысившие ожидания на 27,3% и 13,2% соответственно.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что из 13 отчетов, опубликованных в понедельник, 11 превзошли рыночные ожидания. На фоне невнятной макроэкономической статистики отчетность компаний стимулировала рост фондовых индексов.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, опубликованные в США макроэкономические данные в понедельник вновь были неоднородными. Промышленное производство в сентябре снизилось на 0,2%, вопреки ожиданиям роста на 0,2%. Однако индекс активности на рынке жилья, рассчитываемый Национальной ассоциацией строителей жилья, неожиданно вырос на 3 пункта до 16 пунктов. Участники рынка ожидали более скромного роста до 14 пунктов.

По словам аналитика, мировые фондовые рынки открыли неделю ростом. По итогам торгов в понедельник европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,3%. Индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,7%. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно позитивный.

Д.БЕЛОВ отметил, что сегодня также публикуется ряд корпоративных отчетов. Перед открытием американского рынка отчитаются Johnson&Johnson и Coca-Cola. В 13:30 по киевскому времени вышел отчет Bank of New York, в 14:00 отчитывается Bank of America, а в 15:00 - Goldman Sachs. После закрытия рынка участники торгов узнают о результатах Yahoo!.

По информации аналитика, сегодня в 12:00 по киевскому времени опубликованы данные об оценке текущей ситуации и экономических ожиданиях в Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW). В октябре индекс оценки текущей ситуации, согласно консенсус-прогнозу, должен вырасти на 4,1 пункта до 64 пунктов. В то же время индекс экономических настроений в этом месяце должен составить -7 пунктов, снизившись с -4,3 пункта в сентябре. В 15:30 выйдет статистика по рынку недвижимости в США. Рынок ожидает уменьшения количества строительства новых домов в сентябре на 18 тыс. до 580 тыс. В то же время, участники торгов ожидают рост количества выданных разрешений на строительство на 6 тыс. до 575 тыс.