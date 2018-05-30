Мировые гиганты сработали на «отлично»

Мировые корпорации по результатам работы в третьем квартале текущего года продемонстрировали потрясающие результаты, которые даже оказались выше ожиданий оптимистов на фондовых рынках. В этом случае необходимо понимать нынешнюю ситуацию. Игроки фондовых рынков и финансовые эксперты, действительно, были готовы к хорошим результатам ведущих компаний, и в цене акций такие ожидания уже были заложены, однако макроэкономика продолжала поражать неоднозначными данными и заставляла сомневаться. На таком контрасте отчеты ведущих компаний выглядят особо убедительными…

Как отмечает аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, хорошая отчетность корпораций и новые надежды на Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) во вторник, 12 октября, дали импульс фондовым биржам. При этом, по его определению, «поток статистических данных из США был скромным и неоднозначным». Индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса, показал рост на 0,2 пункта в сентябре, однако не оправдал ожиданий участников рынка. Индекс экономического оптимизма предприятий превысил ожидания экспертов, показав рост в октябре на 1,1 пункта, существенно превысив ожидания рынка.

По словам аналитика, отчет с заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 21 сентября был позитивно воспринят инвесторами. Хотя в нем не содержалось каких-либо новых сведений о монетарной политике, участники рынка еще больше поверили в то, что ФРС США примет решение о новых экономических стимулах на будущем заседании, которое состоится 3 ноября.

При этом, подчеркнул Д.Белов, в отчетах корпоративного сектора во вторник превалировали позитивные результаты. Компании Intel и CSX в третьем квартале показали прибыль на акцию в размере 0,52 и 1,08 доллара соответственно, превысив ожидания на 4% каждая. Компания Linear Technologies по результатам финансового первого квартала 2011 года получила прибыль на акцию в размере 0,59 доллара, что оказалось на 2% ниже рыночных ожиданий.

Характерно, что украинский фондовый рынок на фоне преобладающего позитива извне продолжает демонстрировать в основном негативную динамику или, в лучшем случае, неопределенную, а это в нынешней ситуации уже симптоматично. Вероятно, глобальные игроки застыли в раздумьях, куда вкладывать средства: либо в свои, снова подающие надежды рынки, либо в развивающиеся, к которым относится и Украина. Однако от нашего государства пока никаких сигналов, кроме сугубо декларативных, еще не поступало…

И все же мировые фондовые рынки, исключая украинский, продолжают подпитываться положительными эмоциями. По словам Д.Белова, сезон корпоративной отчетности добавляет оптимизма рынкам. Один из крупнейших банков США JP Morgan Chase отчитался о прибыли за третий квартал в размере 1,01 доллара на акцию, что подразумевает рост на 23% (в годовом выражении). При этом фактический показатель превысил ожидания участников рынка на 14,3%. По словам Д.Белова, на фоне благоприятного новостного фона и хороших новостей из корпоративного сектора биржи устремились вверх. В среду, 13 октября, фондовые рынки зафиксировали уверенный рост. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,4%. Индекс S&P 500 прибавил 0,7%, DJIA повысился также на 0,7%.

При этом, уже классически, отечественные площадки хоть и выросли, но показали вялый результат. Так, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 октября, повысился всего на 0,19%. Индекс Украинской биржи вырос на 0,28% – до 1889,88 пункта.

Тем не менее, в четверг, 14 октября, корпоративная отчетность продолжила радовать инвесторов. Д.Белов отметил, что результаты Google за третий квартал превысили ожидания участников рынка на 14,5%, показав рост прибыли до 7,64 доллара на акцию. Компания AMD, основным бизнесом которой является выпуск процессоров, в третьем квартале зафиксировала прибыль на акцию в размере 0,15 доллара. Этот результат превысил ожидания рыночных игроков на внушительные 150%.

Однако опубликованные в четверг, 14 октября, макроэкономические данные из США оказались неоднородными, считает Д.Белов. Первичные заявки на пособие по безработице в США по состоянию на 9 октября неожиданно выросли до 462 тыс., что оказалось на 17 тыс. выше ожиданий. В то же время, значение за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения на 4 тыс. до 449 тыс. Торговый дефицит США в августе превысил ожидания участников рынка, расширившись до 46,3 млрд. долл. за счет повышенного спроса на импортные автомобили и промышленное оборудование.

При этом позитивными оказались данные об индексе цен производителей. В сентябре рост цен составил 0,4% м/м при ожидавшемся значении в 0,1%. Годовой рост в сентябре составил 4%, превысив ожидания на 0,3 процентных пункта. Индекс цен производителей за исключением продуктов питания и энергоносителей вырос на 1,6% г/г, вопреки ожиданиям роста на 1,5% г/г. Эти данные свидетельствуют о том, что опасения дефляции (которую Федеральная резервная система считает «врагом номер 1») могут быть преувеличены, а вероятность того, что она начнется, - низкой, считает Д.Белов.

В последние дни появилась новая проблема в мировой экономике. Настораживает, что тревожные новости пришли от банковского сектора и снова связаны с недвижимостью. Ведь все помнят, что именно отсюда «выросли ноги» всемирного финансового, а позже – и общеэкономического кризиса.

Как подчеркнул Д.Белов, снижение рынков в четверг было большей частью обусловлено падением акций банковского сектора. Новым триггером проблем становится переход права собственности на залоговую недвижимость к банкам. Крупнейшие банки приостановили продажу залогового имущества для проведения тщательных проверок. Опасения банков вызваны ростом числа изымаемых залоговых домов (в сентябре их количество превысило отметку в 100 тыс. за месяц). Усилилось подозрение, что работники банков, подписывая соответствующие документы, не вникали в их суть. Таким образом, часть изъятого и/или уже проданного имущества могла быть отчуждена с нарушением юридических норм, что может привести к длительным судебным разбирательствам.

По мнению Д.Белова, последствия сложившейся ситуации двойственны. С одной стороны, приостановка процесса изъятия недвижимости станет хорошей новостью для заемщиков, поскольку дома останутся в их собственности (хотя бы временно) и они не будут нести дополнительные потери, связанные с необходимостью аренды жилья, а, следовательно, смогут больше накапливать и/или выплачивать по кредитам. С другой стороны, это может иметь негативные последствия для банков и рынка недвижимости, так как проверки и разбирательства могут затянуться на длительное время, ухудшая активы банков и оказывая давление на слабый рынок недвижимости, не позволяя ему восстановиться.

По информации аналитика, в четверг мировые фондовые рынки зафиксировали снижение. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, в то время как DJIA остался практически неизменным.

Четверг, исходя из падения международных площадок, явился полным оправданием для игроков отечественного рынка ценных бумаг. Чему они и «порадовались». Как отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, индекс Украинской биржи в четверг открылся повышением, но в связи с фиксированием прибыли участниками рынка упал по итогам дня. Объем торгов сохранился на достаточно высоком уровне. «Укртелеком» показал наихудший результат, потеряв за день 3,6%. Сильно упали в цене акции банковского сектора («Райффайзен банк Аваль» потерял 2,71%, «Укрсоцбанк» - 3,48%), металлургии (Eнакиевский метзавод снизился на 3,48%) и «Мотор Сич» (-3,12%).

Индекс Украинской биржи 14 октября упал на 2,22% – до 1847,97 пункта. Индекс ПФТС снизился на 1,34% – до 749,57 пункта.

На следующий день инвесторов на мировых площадках снова вдохновили результаты мировых компаний, что превысило опасения предыдущего дня. По словам Д.Белова, корпоративная отчетность General Electric, Charles Schwab и First Horizon National Corporation в пятницу, 15 октября, порадовала «быков», поскольку прибыль всех компаний превзошла рыночные ожидания на 5,8%, 9,9% и 600% соответственно. Тем не менее, фондовые биржи показали разнонаправленную динамику, так как макроэкономические данные в США вновь оказались неоднородными. Индекс потребительских цен в сентябре показал рост на 0,1%, что ниже рыночных ожиданий в 0,2%. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Университетом Мичигана, в октябре составил 67,9 пункта, что ниже консенсус-прогноза в 68,9 пункта. Индекс производства в штате Нью-Йорк зафиксировал рост до 15,7 пункта, что значительно выше ожиданий участников рынка в 6 пунктов, а розничные продажи выросли на 0,6% (против ожидаемого роста в 0,4%).

Как подчеркнул Д.Белов, выступление главы ФРС США Бена Бернанке еще больше раззадорило ожидания участников рынка относительно применения дополнительных стимулов для роста экономики. Вовсю идет бурное обсуждение того, каким будет объем будущих денежных вливаний, а также какими будут инструменты, которые будет использовать ФРС. В свою очередь, Б.Бернанке отметил, что ФРС собирается сохранять учетную ставку на достаточно низком уровне «в течение более длительного периода, чем ожидают рынки». Б.Бернанке также заявил, что ФРС не имеет достаточного опыта прогнозирования последствий значительных денежных вливаний в экономику, поэтому будет осторожно подходить к определению размера новой программы стимулов.

По мнению Д.Белова, хорошие новости 15 октября также поступали с европейского континента. Банк Англии огласил увеличение программы поддержки экономики на 100 млрд. фунтов стерлингов, в то время как председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише отверг предложение президента Бундесбанка об остановке программы покупки облигаций, сигнализируя о том, что ЕЦБ будет и дальше оказывать поддержку экономикам Евросоюза.

На фоне неопределенности на мировых биржах украинский рынок снова склонился к отрицательному результату, хотя и с некоторыми сомнениями.

Аналитики Phoenix Capital подчеркивают, что торги на Украинской бирже в пятницу проходили неспокойно. Индекс УБ резко пошел вниз сразу после открытия, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции в ожидании заявления Бена Бернанке о возможном смягчении денежной политики ФРС США. Однако цены пошли вверх сразу после выступления Б.Бернаке о том, что действия ФРС являются оправданными. Тем не менее, ралли оказалось недолговечным – за последний час торговой сессии индекс снова снизился. Объем торгов был высоким.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 15 октября, упал на 0,64%. Индекс Украинской биржи снизился на 0,48%.

В целом же, подводя итоги прошедшей недели, можно уверенно констатировать, что, несмотря на противоречивые данные в макроэкономике и возобновившиеся проблемы в ипотечном секторе финансового рынка, глобальные фондовые рынки так вдохновлены квартальными результатами крупнейших компаний, что, наконец, определились с трендом. И нет сомнений в том, что тренд этот четко позитивен. Чего, к сожалению, нельзя сказать об отечественном рынке, который продолжает блуждать в темноте...

Олег Коберник (УНИАН)