Эксперты: украинские акции снизились на фоне новостей из Китая

Украинские фондовые площадки во вторник, 19 октября, снизились, поскольку новость о том, что Китай поднял процентные ставки, оказала негативное влияние на мировые рынки.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи вчера упал на 1,39% на высоком объеме торгов в 122 млн. грн. Лидерами падения стали «Укрсоцбанк» (-3,63%) и «Мотор Сич» (-2,67%). Бумаги горно-металлургического сектора также попали под давление. Aлчевский меткомбинат потерял 2,15%, Aвдеевский коксохим - 1,79%, «Азовсталь» - 1,74%, Eнакиевский метзавод - 2,01%, Ясиновский КХЗ - 2,52%. «Укрнафта» и «Укртелеком» потеряли 1,38% и 2,38% соответственно. В то же время, акции генкомпаний незначительно изменились в цене. «Центрэнерго прибавила 0,34%, «Захидэнерго» потеряла 0,54%.

Как отмечают аналитики, большинство украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, во вторник закрылись в минусе. Наибольшее снижение продемонстрировал Regal Petroleum, потеряв 13,33% на новости о том, что у компании возникли проблемы при бурении новой скважины. Остальные акции, зарегистрированные на Лондонской фондовой бирже, финишировали на негативной территории. JKX Oil & Gas потерял 2,76%, Ferrexpo просел на 0,21%, MХП снизился на 0,59%. На Варшавской фондовой бирже акции компаний пищевой промышленности в цене почти не изменились.