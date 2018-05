Эксперт: Китай и минфин США сыграли против акций

Ужесточение монетарной политики в Китае и заявление министра финансов США во вторник, 19 октября, сыграли против акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, во вторник зарубежные фондовые рынки зафиксировали снижение котировок. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,5%. Индекс S&P 500 потерял 1,6%, а индекс DJIA опустился на 1,5%. Поток данных из Европы и США был неоднородным. Индекс оценки текущей ситуации в Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) превзошел ожидания участников рынка на 8,6 пункта, показав в октябре рост до 72,6 пункта. В то же время, индекс экономических настроений снизился до -7,2 пункта, что оказалось хуже рыночных ожиданий. Количество начатых строительств новых домов в США в сентябре выросло до 610 тыс. (при рыночных ожиданиях в 580 тыс.). Однако количество разрешений, выданных на строительство домов, сократилось на 32 тыс. до 539 тыс. Это свидетельствует о том, что рынок недвижимости все еще находится в подавленном состоянии, и о его восстановлении говорить преждевременно, объяснил аналитик.

При этом, подчеркнул Д.БЕЛОВ, ряд факторов играл определенно против фондового рынка. Народный банк Китая (центробанк страны) поднял ставки по своим годовым кредитам и депозитам на 0,25 процентных пункта до 5,56% и 2,5% соответственно. Участники рынка восприняли эту новость негативно, поскольку сочли такие действия предвестником замедления экономического роста в Поднебесной. Вторым фактором снижения стали опасения вокруг залоговой недвижимости в США: рынок повысил обеспокоенность тем, что американские банки могут оказаться вынуждены выкупить часть некачественных залогов, на основе которых были выпущены ипотечные облигаций. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что США заинтересованы в сильном долларе. Данное заявление негативно отразилось практически на всех рынках. Курс USD/EUR снизился с 1,395 до 1,378, нефть подешевела на 3 доллара за барр., а золото потеряло в цене более 30 долларов за тройскую унцию. При этом инвесторы активно покупали американские государственные облигации.

Как отметил аналитик, очередная порция корпоративной отчетности в очередной раз характеризовалась позитивной окраской. Из 35 компаний, отчитавшихся вчера, 32 превзошли рыночные ожидания. Так, Bank of New York превысил рыночные ожидания по прибыли на 1,5%, Bank of America - на 88,8%. Goldman Sachs порадовал участников рынка 30-процентным превышением ожиданий, в то время как Yahoo! показал прибыль за прошедший квартал, которая была сразу на 94,6% выше консенсус-прогноза.

По информации Д.БЕЛОВА, сегодня в 21:00 по киевскому времени будут опубликована «Бежевая книга» Федеральной резервной системы США (отчет об экономической ситуации в стране). Наиболее интересными событиями корпоративного сектора являются отчеты Boeing и Morgan Stanley (в 14:30 по киевскому времени), а также Wells Fargo (в 15:00).