Эксперт: котировки еврооблигаций сегодня продолжали двигаться вниз

На рынке украинских еврооблигаций сегодня наблюдались средние объемы торгов, котировки по суверенным бумагам продолжали двигаться вниз. Об этом сообщил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

Так, по его словам, "Украина-20", которая еще на прошлой неделе торговалась с премией к номиналу (105), была распродана утром и котировалась в пределах 101,5/102, что подразумевает доходность 7,53-7,42%. "Нафтогаз-14" торговался в диапазоне 108,25/108,75, что составляет доходность 7,06/6,92%. По словам эксперта, внешние факторы оказывают понижательное давление на украинские еврооблигации на фоне отсутствия внутренних новостей.

А.БАГИРЯН также отметил, что корпоративные евробонды следуют примеру суверенных бумаг. "Все основные эмитенты чувствуют на себе некоторое давление продавцов", - отметил эксперт. Так, по его информации, ДТЭК сегодня торговался по цене 104/105 (8,42-8,15%), "Метинвест" — на уровне 106/107 (8,63 -8,37%) и "Мироновский хлебопродукт" – в пределах 104/105 (9,15-8,88%). По мнению эксперта, по мере стабилизации внешних рынков можно будет увидеть усиление покупательской поддержки.