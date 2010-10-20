Эксперт: на украинских биржевых площадках сегодня отсутствовали единые настроения

На украинских биржевых площадках в среду, 20 октября, отсутствовали единые настроения, однако покупатели в конечном счете взяли верх.

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, открытие торгов на Украинской бирже ожидалось в негативном ключе вследствие неблагоприятной внешней конъюнктуры, сформировавшейся к утру. Пессимизм торговцев был вызван решением китайского финансового регулятора повысить процентные ставки, на фоне чего усилились опасения по поводу возможного замедления экономического роста в азиатском регионе и снижения спроса на сырьевые товары.

Тем не менее, подчеркнул А.КУШНАРЕВ, открытие на Украинской бирже прошло с умеренным снижением. Панические продажи сменились покупками, так как ценовые уровни большинства эмитентов кажутся привлекательными. Несмотря на первоначальную коррекцию, к обеду индикатор УБ выбрался на положительную территорию, чему способствовало улучшение текущей конъюнктуры на зарубежных рынках. Торговавшиеся утром в небольшом плюсе нефтяные фьючерсы и фьючерсы на американские индексы смогли поддержать зарубежные биржи.

По информации аналитика, во второй половине дня биржевой индикатор на несколько часов ушел в боковое движение вблизи отметки закрытия предыдущей сессии. Снижение волатильности торгов было связано с отсутствием новостей и неопределенностью направления дальнейшего движения. На финансовые результаты ведущих мировых компаний отечественные трейдеры не обращали особого внимания. Сегодня лучше прогнозов отчитались американские Boeing, Wells Fargo и Morgan Stanley.

Как сообщил А.КУШНАРЕВ, основной рост украинского рынка состоялся после открытия в плюсе площадок США, где инвесторы с оптимизмом ожидают публикации отчета ФРС, в котором будут освещены подробности мер по поддержке экономики. По итогам торгов в среду индекс УБ вырос на 1,48% до 1 817 пунктов. В лидерах роста оказались акции коммерческих банков и энергетических компаний.