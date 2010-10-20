Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 октября, повысился на 0,41% – до 722,08 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 399 млн. 682 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,48% – до 1817,00 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 145 млн. 458 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 117 тыс. грн.