Евросоюз будет внимательно следить за делом Mittal Steel в Украине

Европейский Союз внимательно будет следить за делом Mittal Steel в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, выступая вчера в Европарламенте.

“Многое надо сделать (Украине - УНИАН) в области верховенства права. И мы, безусловно, с большой заинтересованностью наблюдаем за делом Mittal в последние дни”, - сказал комиссар.

Он отметил, что в целом Еврокомиссия пытается активно защищать интересы европейских инвесторов и бизнесменов в Украине, в том числе во время контактов с представителями украинской власти.

По словам комиссара, в целом экономический климат в Украине нуждается в значительном улучшении, в частности в вопросе возвращения НДС, которое, что его словам, является очень болезненным для европейского бизнеса.

Кроме того, Ш.ФЮЛЕ отметил, что есть определенные возможности отхода от достигнутого прогресса относительно закона о государственных закупках, поскольку сейчас в украинском парламенте обсуждают возможность одобрения ряда поправок к нему.

“Многое надо сделать в Украине в вопросах инвестирований и экономического климата. И я поднимал этот вопрос неоднократно”, - подчеркнул комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, в Европарламенте вчера состоялись дебаты относительно ситуации в Украине. Сегодня, 21 октября, Европарламент планирует определиться относительно проекта резолюции по Украине.

19 октября этого года Государственная таможенная служба Украины сообщила о возбуждении дела против Arcelor Mittal по факту попытки контрабанды коксового угля. Сейчас это дело находится на стадии досудебного следствия в СБУ.

Это уже не первый скандал вокруг компании, владеющей крупнейшим металлургическим заводом в Украине. Летом Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным дополнительное соглашение между инвестором и бывшим руководством Фонда государственного имущества Украины об отсрочке выполнения инвестиционных обязательств, подписанного в разгар финансово-экономического кризиса. 12 октября этого года Генпрокуратура отозвала этот иск после того, как 8 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал урегулировать проблему с владельцем.