Эксперт: фондовые рынки уделили больше внимания корпоративной отчетности

Фондовые рынки в среду, на фоне отсутствия важных макроэкономических данных, больше внимания уделили сезону корпоративной отчетности.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, в среду, 20 октября, мировые фондовые рынки зафиксировали рост. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,3%. Индекс S&P 500 прибавил 1,05%, а индекс DJIA повысился на 1,2%.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, вчера о результатах деятельности отчитались 39 компаний США, 29 и из них превзошли рыночные ожидания. Boeing превзошел ожидания на 4,9%, Morgan Stanley - на 7,5%, а Wells Fargo - на 17%. Сегодня утром банк Credit Suisse опубликовал свой отчет, в котором указал на снижение прибыли. Фактический показатель оказался на 49% ниже рыночных ожиданий и на 75% ниже показателя за соответствующий период прошлого года. Основной причиной такого снижения стало падение прибыли от торговых операций (с такой же проблемой столкнулись банки Goldman Sachs и Morgan Stanley).

По словам аналитика, ожидания того, что отчет ФРС подчеркнет слабость экономики, послужили причиной девальвации американской валюты. Опубликованная вчера «Бежевая книга» (отчет об экономической ситуации в стране) Федеральной резервной системы в очередной раз указала на существующие проблемы в экономике США. Темпы восстановления экономики остаются низкими, в то время как рынок жилья продолжает находиться в подавленном состоянии.

Д.БЕЛОВ отметил, что сегодня утром был опубликован ряд макроэкономических данных из Китая, которые не оказали значительного влияния на рынки, поскольку не содержали больших сюрпризов. В третьем квартале рост реального ВВП составил 9,6% г/г, что превысило ожидания на 0,1 процентных пункта. В сентябре индекс цен производителей вырос на 4,3% г/г, вопреки ожидаемому росту на 4,1%. Рост индекса потребительских цен в сентябре остался неизменным - 3,6% г/г. Рост розничных продаж составил 18,8% г/г (ожидания рынка составляли 18,5%), в то время как рост промышленного производства замедлился до 13,3% г/г (ожидания рынка составляли 14%).

Аналитик сообщил, что сегодня в 15:00 будут опубликованы данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице в США. Рынки оценивают снижение их количества по итогам прошедшей недели до 455 тыс. Рост индекса опережающих показателей от Conference Board (будет опубликован в 17:00) в сентябре, согласно оценкам рынка, остался неизменным: на уровне 0,3% м/м. В это же время рынки узнают о динамике производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии. Соответствующий индекс в октябре должен составить 2 пункта, тогда как в сентябре его значение равнялось -0,7. Наиболее интересными событиями корпоративного сектора сегодня будут отчеты Philip Morris, Nokia, GlaxoSmithKline, Xerox, Caterpillar, McDonald’s, SanDisk и Amazon.