Посольство США обеспокоено планами Киева продать спорное имущество

Посольство США в Украине обеспокоено планами местной власти Киева продать 30% акций в ЗАО НПЦ «Борщаговская химико-фармацевтическая компания».

Об этом идет речь в сообщении Отдела прессы, образования и культуры посольства США в Украине, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, собственность этой компании является предметом спора, потому что она была создана на основе активов, присвоенных (и это установлено 1996 году Высшим арбитражным судом Украины) в 1995 году от компании с подобным названием - СП ЗАО «Совместное предприятие «Борщаговская химико-фармацевтическая компания». Американская фирма «Ар энд Джей Трейдинг» была первоначальным инвестором и владельцем 50% совместного предприятия, и с 1995 года пытается законным способом вернуть свои активы в соответствии с решением суда о возвращении активов в совместное предприятие. Город приобрел эти акции в 2001 году.

В сообщении отмечается, что Посольство США внимательно следит за этим вопросом с конца 1990-х годов. За это время, в том числе в течение нескольких последних месяцев, официальные представители Государственного департамента США и Посольства США встречались с должностными лицами городской администрации Киева и правительства Украины на наивысшем уровне, чтобы добиться справедливого решения этого дела.

Посольство США и в дальнейшем будет напоминать потенциальным покупателям акций ЗАО НПЦ «Борщаговская химико-фармацевтическая компания», правительству Украины и власти Киева о претензиях «Ар энд Джей Трейдинг» и о предыдущих решениях суда.

“Мы также обратились к правительству Украины с просьбой назначить специального представителя для переговоров на высоком уровне для справедливого решения вопроса потери активов «Ар энд Джей Трейдинг» и для устранения этого спора - раздражителя в наших двусторонних отношениях с Украиной”, – говорится в сообщении Посольства США.