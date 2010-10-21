Эксперты: украинские фондовые рынки частично восстановились после падения

Украинские фондовые рынки в среду, 20 октября, выросли, частично восстановившись после падения предыдущих дней.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи в среду поднялся на 1,48% в первую очередь благодаря росту акций банков. и генкомпаний. «Райффайзен банк Аваль» прибавил 3,78%, «Укрсоцбанк» - 1,84%, «Центрэнерго» - 2,57%, «Захидэнерго» - 2,46%. Объем торгов был довольно высоким.

По словам аналитиков, рост цен на бумаги горно-металлургического сектора также подогрел рынок. Aвдеевский коксохим поднялся на 0,97%, «Aзовсталь» - на 0,95%, Eнакиевский метзавод – на 1,12%, Ясиновский КХЗ – на 0,37%. «Мотор Сич» (+1,59%) и «Укрнафта» (+0,89%) следовали общему позитивному тренду, а Алчевский метзавод (-0,28%) и «Укртелеком» (-0,23%) оказались среди немногих бумаг, которые закрылись в красной зоне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 октября, повысился на 0,41% – до 722,08 пункта. Общий объем торгов составил 399 млн. 682 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,48% – до 1817,00 пункта. Общий объем торгов составил 145 млн. 458 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 117 тыс. грн.