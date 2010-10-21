Украинские акции на международных площадках показали смешанную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на международных площадках, в среду, 20 октября, продемонстрировали смешанную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Regal Petroleum оказался в центре внимания, прибавив 11,54%, поскольку инвесторы покупали бумагу после резкого падения днем ранее. Что касается остальных нефтегазовых компаний, то Cadogan Petroleum снизился на 3,45%, а JKX Oil & Gas поднялся на 0,7%. Ferrexpo (+0,15%) и МХП (-0,39%) незначительно изменились в цене. На Варшавской фондовой бирже «Астарта» (+1,05%) продолжила рост, а акции «Кернел» (-2,96%) попали под давление продавцов.

Как сообщают аналитики, в первой половине вчерашней торговой сессии украинские еврооблигации продолжили падать. Суверенные выпуски немного просели. Спроса на корпоративные бумаги почти не было. Однако ближе к концу дня суверенным выпускам удалось подняться в цене, поскольку настроения на рынке улучшились и появились покупатели и в корпоративном секторе.