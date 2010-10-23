Тигипко предлагает приватизировать часть портов

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что часть портов, не являющихся стратегически важными для страны, необходимо приватизировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Севастополе.

По словам С.ТИГИПКО, «ключевая проблема нынешних наших портов в том, что государство тут присутствует, как двуликий Янус. С одной стороны, оно представлено, как регулятор… А с другой стороны - государство оказывает такие же услуги, как частный сектор, который приходит в порт. И тут, естественно, получается конфликт интересов». По его мнению, «государство должно находиться в порту, как регулятор: какие тарифы, сборы, конкуренция…».

Как сказал С.ТИГИПКО, «часть портов, не стратегически важных, я бы легко пускал на приватизацию. Те, которые стратегически важные, я считаю, должны остаться в собственности государства».

Он подчеркнул: «Очень я бы поддерживал частные порты, которые сегодня начинают возникать… Потому что у нас только изменится ситуация в сельском хозяйстве, у нас сразу же возникнут проблемы портового хозяйства. У нас не хватит элеваторов, портовых в первую очередь».