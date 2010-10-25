У инвесткомпании, причастной к конфликту вокруг ММК им. Ильича, аннулировали лицензию

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление торговли ценными бумагами ЗАО «Инвестиционная компания «GPI-Капитал», ранее заявлявшей о продаже мажоритарного акционера Мариупольского металлургического комбината им. Ильича – компании ЗАО «Ильич-Сталь».

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, лицензия аннулирована в связи с «нарушением требований законодательства о ценных бумагах, нормативных актах ГКЦБФР».

Как сообщал УНИАН, в начале июля этого года директор инвестиционной компании "GPI-Капитал" Сергей ВЕЛИКАНОВ заявил, что в апреле 2009 года, в рамках выполнения договора на брокерское обслуживание мажоритарного акционера ММК им. Ильича – ЗАО «Ильич-Сталь» компания "GPI-Капитал" получила поручение на продажу акций «Ильич-Сталь» и выполнила его.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия, заявив о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.