На прошлой неделе на рынке еврооблигаций господствовала массированная коррекция - эксперт

На прошедшей неделе на рынке украинских еврооблигаций господствовала массированная коррекция вследствие переключения внимания инвесторов на новые российские корпоративные выпуски еврооблигаций, номинированные в рублях. Об этом сообщил УНИАН ведущий аналитик инвестиционной группы «Сократ» Станислав КАРТАВЫХ.

По его словам, также инвесторы аккумулировали средства под российские выпуски, ожидаемые на текущей неделе. Спрэды на украинские кредитно-дефолтные свопы (КДС) достигли 514 б.п. к концу недели, показав рост за неделю на 3,1%, что соответствует общему росту КДС развивающихся стран. КДС России прибавили в цене 4,2%, Казахстана 1,3%, а КДС Литвы и Аргентины выросли на 3,3%. В то же время, в абсолютном выражении котировки КДС Украины находятся на уровне, более чем в три раза превышающем КДС на долг России, и уступают лишь пережившей дефолт Аргентине.

По словам аналитика, лавина распродаж затронула все сегменты украинского долга, однако наиболее пострадали суверенные бумаги. Наибольшее падение цен зафиксировано по «новому» выпуску Украина-15, который подешевел на 370 б.п. и к концу недели торговался лишь с небольшой премией к номиналу (100,4%). Короткие выпуски Украина-11 и –12 пострадали меньше остальных, падение составило всего 25 б.п. и 100 б.п. соответственно.

Квазисуверенные бумаги следовали общей динамике, и цены снизились на 50-100 б.п. Выпуск Нафтогаза-14 потерял 100 б.п., что явилось максимальным значением в этом сегменте. По словам С.КАРТАВЫХ, столичные бумаги остались практически без изменений.

Корпоративные бумаги также падали в цене. Наибольшее снижение доходностей зафиксировано по выпуску МХП-15 (-120 б.п. до 104.4% от номинала) ввиду ожидаемого появления на рынке новых бондов "Авангарда", road-show по которым завершилось 22 октября. Появление этих бумаг на рынке может и дальше продавливать цены на уже знакомые рынку бумаги "Мироновского хлебопродукта" (МХП). Бумаги "Метинвеста" не потеряли в цене на предыдущей неделе, тогда как выпуск ДТЭК-15 упал на 90 б.п. до 104,7% от номинала. Котировки "Азовстали" и "Киевстара" понизились незначительно.

В банковском сегменте снижение цен также коснулось практически всех бумаг, однако падение не превышало 60 б.п. по наиболее ликвидным и качественным займам. Самое большое снижение зафиксировано по бондам банка "Финансы и Кредит"-14 (-250 б.п.), которые показали рост на уровне 500 б.п. двумя неделями ранее. К концу недели бумаги банка подешевели до 84% от номинала, а доходность по ним предполагается на уровне 15,6%. Среди банковских бумаг наибольший спрэд к суверенной кривой показывают среднесрочные бумаги "ПриватБанка", которые торгуются с премией на уровне 230 б.п.