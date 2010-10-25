Суд возвратил обществу Киева 25,46% акций "Киевводоканала" - Генпрокуратура

Хозяйственный суд Киева своим решением вернул в собственность столичного общества 25,46% акций уставного фонда открытого акционерного общества «АК «Киевводоканал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, таким образом суд согласился с доводами ведомства о незаконности отчуждения в интересах частной структуры указанного количества акций уставного фонда предприятия.

В свою очередь, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что соответствующее решение суд принял 22 октября.

«22 октября 2010 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор купли-продажи 25,464% акций ОАО «АК «Киевводоканал». Согласно решению суда, акции предприятия подлежат возвращению в собственность территориального общества города», - отмечается в сообщении пресс-службы КГГА.

«Я убежден, что такие стратегически важные объекты как ОАО «АК «Киевводоканал» должны принадлежать территориальному обществу. Решение суда от 22 октября 2010 года дает возможность возобновить контроль за деятельностью предприятия, привлечь инвестиции, осуществить его реформирование и обеспечить стабильное развитие компании», – отметил первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

В пресс-службе КГГА также уточнили, что договор купли-продажи 25,464% акций ОАО «АК Киевводоканал» был заключен в 2009 году в интересах финансовой компании «Новый регион». 67% акций ОАО «АК Киевводоканал» в 2006 году были переданы «Киевэнергохолдингу», над которым город уже установил операционный контроль.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2008 г. Киевсовет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%, а также продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

3 сентября с.г., комментируя ситуацию с возвращением территориальному обществу столицы пакета акций ХК «Киевгорстрой», первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации А.ПОПОВ заявил о намерении продолжать работу по возвращению столице пакетов акций других предприятий, в частности, «Киевводоканала» и «Киевгаза».