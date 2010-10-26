Стимулирующие меры в США позитивно скажутся на украинском фондовом рынке – эксперт

Планируемые правительством США стимулирующие меры для американской экономики окажут позитивное воздействие на украинский фондовый рынок. Об этом сообщил УНИАН директор департамента брокерских услуг инвесткомпании Dragon Capital Андрей ДМИТРЕНКО.

«Глобально рынки ожидают финансовой поддержки и вливания со стороны США так называемых мер по «количественному смягчению», - отметил эксперт. По его словам, «если взять глобальный пул денег, можно проследить такую цепочку перемещения капитала: после стимулирующих мер ФРС в США, большинство новых денег оседает в стране-эмитенте, но часть средств почти мгновенно перетекает в развитые рынки». Затем, по словам А.ДМИТРЕНКО, значительная часть денег идет на развивающиеся рынки, где основными реципиентами на сегодняшний день являются страны Латинской Америки, а также Россия и Азия. «Восточная Европа, к сожалению, пока не отличается существенным вливанием инвестиций», - отметил эксперт. Тем не менее, по его словам, украинский рынок достаточно мал, поэтому получение небольшой части финансового «пирога», даже по остаточному принципу, вполне хватит для того, чтобы заметно двинуть рынок вверх.

В связи с этим А.ДМИТРЕНКО сделал вывод, что «чем лучше будет укрепляться мысль о финансовой поддержке со стороны США, тем больше вероятность того, что на фоне роста глобальных и российских индексов, инвесторы снова обратят взор на перепроданный украинский рынок». По его информации, уже сейчас наблюдаем интерес нескольких западных фондов, так называемых bottom fishers, т.е. инвесторов, которые заходят в акции на дне. Как правило, по словам А.ДМИТРЕНКО, это наиболее агрессивные инвесторы, за которыми потом подтягивается основанная масса, «что в итоге толкает рынок вверх, где ему уже давно пора быть».