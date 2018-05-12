Украинский фондовый неликвид

Осень принесла одну интересную новость - украинский фондовый рынок перестал подражать мировым трендам, как это он делал чуть ли не со времен своего появления, и зажил самостоятельной жизнью. Другое дело, что жизнь эта оказалась не очень богатой, с уклоном вниз.

Начиная с сентября, для действующих на фондовом рынке субъектов стало очевидным, что дела двигаются совсем в другую сторону, чем в цивилизованном мире - когда там рост, у нас - падение, и наоборот. Особенно показательным в этом плане стало начало второго осеннего месяца. Лишь в течение 5 октября индекс "Украинской биржи" упал на более чем 4%.

Конечно, какие-то редкие случаи можно объяснить выходом большого иностранного инвестора из украинских бумаг, что и спровоцировало распродажи. Однако следующие дни засвидетельствовали существование определенного тренда - рынок продолжал снижаться. Это, понятно, не могло пройти мимо внимания фондовиков, появились разные версии того, что происходит.

В частности, по мнению управляющего директора по международным продажам и новым рынкам инвестиционной группы "Сократ" Константина Лесничего, в это время на рынке перманентно присутствовали продавцы в объемах. При этом западная поддержка не наблюдалась, а локального ресурса было или очень мало, или он был ориентирован на инструменты с фиксированной прибыльностью.

"Я думаю, что октябрьские события ярко демонстрируют активность спекулянтов, которые играют на снижение рынка" - отметил директор департамента брокерских услуг инвестиционной компании Dragon Capital Андрей Дмитренко. "В октябре мы наблюдали следующую картину: украинский рынок просел почти на 9%, а в это время русский и западные рынки подтянулись на 2-5%. Украина временно потеряла уже устоявшуюся связь с западными рынками, особенно недавнюю четкую корреляцию с русскими площадками", - прибавил он.

Эксперт также подчеркнул, что когда на рынке недостаточно покупателей, как сейчас на "Украинской бирже", активизируются спекулянты, особенно "медведи". Как только они чувствуют, что покупательной поддержки на рынке мало, то есть денег не хватает, у них появляется безудержное желание продавить рынок, для чего начинают продавать бумаги, чтобы откупить их позже - на более низких, а значит и более привлекательных ценовых уровнях (языком трейдинга: "открывают короткие позиции"). "Наши ощущения основываются на том, что есть спекулянты, которые играются в короткие позиции, или пытаются продавить рынок перед тем, как его начнут покупать, пользуясь ситуацией, когда покупатели не хватает", - отметил А. Дмитренко.

Однако, как показали последние дни, ситуация на украинском фондовом рынке может очень быстро изменяться. Так, если еще в прошлый понедельник рынок, казалось, полностью игнорировал позитивные мировые тенденции, то уже начиная с середины прошлой недели на нем наметился достаточно стойкий рост. В среду индекс "Украинской биржи" поднялся на 1,48%, а в четверг - еще на 1,65%. Исключением стала лишь пятница. С начала этой недели рост продлился. В чем же причина такого изменения тренда?

По мнению председателя правления "Украинской биржи" Олега Ткаченко, рынок не мог не отреагировать на позитивные внешние новости, которые, в конечном итоге, и подтолкнули его вверх. Речь идет о корпоративных данных из Европы и макропоказателях со США. Стоит также напомнить, что на рынке курсирует информация о запланированой американским правительством дежурной скупке проблемных активов. Все, кажется, выглядит логическим. За исключением одной позиции - "красных" от звонков телефонов в офисах многих украинских инвестиционных компаний. Как отметил мой собеседник, звонят по телефону аналитики и брокеры, которые не могут понять, что же происходит. Почему рынок сначала идет против мирового тренда, беспрестанно снижаясь, а потом начинает его копировать, удается к росту? И чего, в конечном итоге, ожидать от рынка в дальнейшем в условиях такой непрогнозируемости?

По-видимому, прогноза относительно того, чего следует ожидать от украинского рынка на близкую перспективу, не даст ни один аналитик, но очевидно долгосрочное будущее - рынок будет оставаться волатильным и уязвимым к действиям спекулянтов. И причина одна - низкая ликвидность.

Так, по мнению Константина Лесничего из "Сократа", основной причиной негативной динамики, которая наблюдается сегодня на рынке, есть нежелание инвесторов вкладывать деньги в рынки с низкой ликвидностью и высокими рисками. К сожалению, по мнению эксперта, Украина подпадает под эти характеристики. Низкую активность иностранцев К. Лесничий частично связывает с переориентацией инвестора на инструменты с фиксированной прибыльностью - ОВГЗ и НДС-облигации. Но это касается только незначительной части вложений. Все же первичным остается нежелание инвестировать в нашу страну.

По словам А. Дмитренко, выход западных фондов из украинского рынка состоялся еще в мае этого года, когда многие на фоне долговых проблем Греции и перед сезоном отпусков, когда активность торговли традиционно падает, поспешили зафиксировать апрельскую прибыль.

Эксперты также сходятся на том, что присутствующие сегодня на рынке интернет-торговцы не могут существенно повлиять на его ликвидность. По словам К. Лесничего, при наличии около 4 тыс. клиентов интернет-трейдинга при среднем размере счета около 10 тис. грн. сложно существенно увеличить ликвидность рынка, и тем более определять его тренд.

По мнению А. Дмитренко, интернет-торговцы могут подхватить и разогнать тренд, который приводит к росту волатильности на рынке. "Если частные инвесторы увидят, что на рынок начинают приходить покупатели, они будут увеличивать покупки", - отмечает эксперт. Но самостоятельной игры, равно как и существенного роста ликвидности рынка, от них сегодня никто не ожидает. Таким образом, основными игроками остаются западные инвесторы. Которые, повторюсь, сейчас не спешат приходить в Украину.

Что может заставить их опять появиться здесь? Частично, по мнению экспертов, это может случиться после окончания политической неопределенности, предопределенной проведением выборов в местные советы. А также после принятия МВФ решения относительно выделения следующего транша Украине, что будет сигнализировать об одобрении международными финансовыми институтами политики правительства. В конечном итоге, после прогнозируемого решения ФРС относительно стимулирования дальнейшей монетизации американской экономики.

По мнению А. Дмитренко, если взять глобальный пул денег, можно проследить такую цепочку перемещения капитала: после стимулирующих мероприятий ФРС в США большинство "новых" денег оседают в стране-эмитенте, но их часть почти мгновенно перетекает в развитые рынки. Восточная Европа, к сожалению, пока не отличается существенным вливанием инвестиций. Тем не менее, украинский рынок достаточно мал, потому небольшой части финансового пирога, даже по остаточному принципу, полностью хватит для того, чтобы заметно двигать рынок вверх.

Но есть одна вещь, когда-то озвученная руководителем "Украинской биржи" Олегом Ткаченко, которая так и остается, даже при условии реализации выше приведенных сценариев, неосуществленной. Речь идет об отсутствии новых идей. Отечественный рынок перестал их продуцировать, а они реально могли бы заставить иностранных инвесторов прийти сюда. А без этого рынок обречен плестись в хвосте мировых процессов, или дальше быть безвольной жертвой спекулянтов.

Максим Хорунжий (УНИАН)