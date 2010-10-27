Эксперт: риски очередной отсрочки приватизации «Укртелекома» остаются высокими

Риски очередной отсрочки приватизации ОАО «Укртелеком» остаются высокими.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По мнению аналитика, акции «Укртелекома» справедливо оценены относительно фундаментальных показателей компании, и он рекомендует инвесторам держать их. Возможный рост цен на акции «Укртелекома» на новостях о приватизации является спекулятивным, а не фундаментально обоснованным, считает Д.БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что, несмотря на рост чистого дохода компании (+2% г/г) за 9 месяцев 2010 года, себестоимость выросла на 7% г/г, что привело к снижению валового дохода на 13% г/г. Операционная прибыль сократилась на 42% главным образом из-за роста административных издержек (+15% г/г), отметил аналитик. По его словам, столь слабая операционная деятельность компании привела к 63 млн. грн. чистого убытка по итогам 9 месяцев т.г.

Аналитик для сравнения напомнил, что за 9 месяцев 2009 года «Укртелеком» показал 195 млн. грн. чистого убытка. Компания по итогам 2010 года зафиксирует чистый убыток в размере 29 млн. грн., прогнозирует Д.БЕЛОВ.

Как сообщал УНИАН, чистый убыток ОАО "Укртелеком" за январь-сентябрь 2010 года составил более 62,6 млн. грн., что почти втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовом отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Чистый убыток компании в 3-м квартале 2010 года составил более 110,6 млн. грн. (за первое полугодие компания получила чистую прибыль в размере более 47,9 млн. грн.). Доход "Укртелекома" за три квартала 2010 года (с НДС) составил более 6,01 млрд. грн., что на 2,6% больше, чем за три квартала 2010 года.

Долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода составили 2,03 млрд. грн. (на начало 2010 года составляли 3,57 млрд. грн.). Текущие обязательства компании на конец отчетного периода составили 1,7 млрд. грн. (на начало 2010 года составляли 1,1 млрд. грн.).

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.