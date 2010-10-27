Суд принял сторону ФГИ по «Лугансктепловозу»

Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о расторжении договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Суд принял решение в нашу сторону», – сказал он.

При этом А.РЯБЧЕНКО уточнил, что решение суда было вынесено на прошлой неделе.

По словам главы Фонда госимущества, скорее всего, ответчик по этому иску – «Брянский машзавод» будет подавать апелляцию.

Напомним, 8 октября т.г. Фонд госимущества обратился с иском в Киевский хозяйственный суд относительно расторжения договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Кроме того, ФГИУ требовал от покупателя «Лугансктепловоза» – управляющей компании «Брянский машзавод» выплатить неустойку за неуплату в установленный срок средств за приобретенный пакет «Лугансктепловоза» в размере 82 млн. грн., а также пеню в размере 2 млн. 177 тыс. грн. Как отметили в фонде, причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, по информации пресс-службы ФГИУ, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Фондом госимущества с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.