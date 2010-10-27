Эксперты: на Украинской бирже во вторник наблюдалась высокая волатильность

На Украинской бирже во вторник, 26 октября, наблюдалась высокая волатильность, и по итогам дня индекс просел на 0,14%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, активность упала, и общий объем торгов во вторник составил 78 млн. грн. Худшие результаты вчера продемонстрировали «Укрсоцбанк» и «Захидэнерго», которые потеряли 1,23% и 1,09% соответственно. Акции горно-металлургического сектора показали смешанную динамику. Алчевский меткомбинат упал на 0,35%, Aвдеевский КХЗ вырос на 0,31%, «Азовсталь» поднялась на 0,37%, Eнакиевский метзавод опустился на 0,26%, Ясиновский КХЗ просел на 0,78%. Что касается других ликвидных бумаг, то «Райффайзен банк Аваль» (-0,05%), «Центрэнерго» (-0,06%) и «Укртелеком» (-0,15%) немного просели, а «Мотор Сич» (+0,53%) и «Укрнафта» (+0,16%) выросли.

Как отмечают аналитики, украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, во вторник закрылись разнонаправленно. Regal Petroleum (-6,94%) корректировался, бумаги других нефтегазовых компаний также снижались. Cadogan Petroleum потоерял 1,16%, JKX Oil & Gas - 0,5%. Акции компаний пищевой промышленности, напротив, пользовались спросом. Так, МХП прибавил 1,13%, «Астарта» - 0,47%, «Кернел» - 0,32%.