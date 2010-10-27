ФГИ повторно выставил на продажу Львовскую угольную компанию

Фонд государственного имущества (ФГИ) повторно объявил конкурс по продаже 37,578% акций ОАО «Львовская угольная компания». Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации".

Начальная стоимость пакета акций составила 80 млн. 392 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается частичное погашение (в размере приобретенных корпоративных прав) на протяжении 180 дней с момента заключения договора купли-продажи просроченной кредиторской задолженности общества перед бюджетом и Пенсионным фондом, государственными целевыми фондами; на протяжении 90 дней с момента заключения договора – частичное погашение задолженности по заработной плате; выполнение 5-летней программы технического переоснащения и реконструкции производства путем инвестирования на протяжении 2010-2014 гг. не менее 5 млн. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Львовская угольная компания» состоится через 50 дней со дня его объявления (27 октября 2010 г.).

По информации ФГИ, по итогам первого полугодия 2010 г. объем реализованной продукции ОАО «Львовская угольная компания» составил 37 млн. грн., убыток – 68 млн. грн., дебиторская задолженность – 114 млн. грн., кредиторская задолженность – 70,6 млн. грн., стоимость активов – 329 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ФГИ уже выставлял на продажу госпакет акций "Львовской угольной компании", однако конкурсы были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Львовская угольная компания» является правопреемником всех прав и обязанностей арендатора – ЗАО «Львовсистемэнерго», которые возникли во время аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская».

Уставный фонд ОАО «Львовская угольная компания» составляет 305 млн. 610 тыс. грн.

ЗАО «Львовсистемэнерго» создано в форме СП. По состоянию на 2004 год 25% акций общества принадлежало венгерской компании System Consulting, которая является одним из крупнейших поставщиком экспортируемой украинской электроэнергии в Венгрию, а 20% – ООО «Бизнес консалтинговый центр» (Червоноград), которое связывают с Петром ОЛИЙНЫКОМ.

ЗАО «Львовсистемэнерго» арендует ЦОФ «Червоноградская» (Червоноград, Львовская обл.) с декабря 2000 года. Договор аренды заключен сроком на 15 лет.