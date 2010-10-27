Эксперт: макроэкономические данные из США позитивно повлияли на фондовые рынки

Опубликованные в США макроэкономические данные во вторник, 26 октября, позитивно повлияли на фондовые рынки.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что индекс потребительских настроений от Conference Board в октябре превысил отметку 50 пунктов, составив 50,2 пункта (+1,7 пункта м/м). Это немного превзошло ожидания рынка. Индекс цен на жилье в августе вырос на 0,4% м/м, вопреки ожидаемому падению на 0,2%. Индекс производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда в октябре также превысил рыночные ожидания, составив 5 пунктов. В сентябре значение индекса составляло -2 пункта.

По словам аналитика, корпоративная отчетность во вторник была неоднозачной. Прибыль Ford превысила ожидания на 27%, в то время как деятельность металлургических компаний была убыточной и разочаровала участников рынка. Во вторник ситуация на мировых фондовых биржах развивалась в боковом тренде. Европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%. Индекс S&P 500 закрылся без изменений, в то время как индекс DJIA вырос на незначительные 0,05%. Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка был умеренно негативный.