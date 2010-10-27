Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что государство должно оставить себе только неперспективные шахты, остальные – выставить для приватизации частным инвесторам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил вчера в Донецке на пресс-конференции.

«По приватизации шахт – все, что может быть интересно для частного собственника надо выставлять», - сказал С.ТИГИПКО. Он отметил, что государство должно при продаже своих шахт выставлять жесткие условия для инвесторов, которыми предусматривалось бы перспективное развитие этих угольных предприятий. «Нужно выставлять жесткие условия по инвестициям, по развитию шахт, то есть, не просто, чтобы зашли и ничего не проинвестировали, не зарядили новых лав, а вытянули, собрали металлолом, продали и ушли», - объяснил вице-премьер-министр. При этом он добавил: «Здесь государство должно жестко эти вещи контролировать, но бояться идти на это нельзя. Надо оставить за государством только неперспективные шахты, которые, действительно, требуют социальной поддержки, где это просто не бизнес, не работа, а просто социальная поддержка людей».