ДТЭК выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долларов

ДТЭК, ведущая частная топливно-энергетическая компания Украины, сегодня выплатила проценты в размере 23 млн. 986,750 тыс. долл. по своему выпуску пятилетних еврооблигаций номинальной стоимостью 500 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций компании.

В сообщении отмечается, что данный выпуск являлся крупнейшим за всю историю Украины негосударственным дебютным выпуском облигаций и первым отечественным корпоративным выпуском с 2007 года. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых с выплатами два раза в год.

Выпуск еврооблигаций ДТЭК являлся предложением с привязкой к доллару США, предназначенный для квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми согласно Положению S и Правилу 144A Закона США о ценных бумагах от 1933 г.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: «Востокэнерго» – 25,3%, «Днепроэнерго» – 20,5%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют сегмент дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2009 году составила 7,7%.