Эксперт: рынок украинских еврооблигаций оказался под давлением мирового негатива

В течение сегодняшней торговой сессии рынок украинских еврооблигаций оказался под давлением негативной ситуации на мировых рынках, что привело к повышению доходностей практически во всех именах.

Об этом сообщила УНИАН дилер отдела торговых операций инвестиционной компании Dragon Capital Светлана РУСАКОВА.

По информации эксперта, суверенный выпуск Украина-20 опустилась до уровня 101,25/102,0 с доходностью 7,57%-7,46%. Квазисуверенные бумаги "Нафтогаза Украины" откорректировались до уровня 108,0/108,5, что предусматривает доходность 7,1%-7%. В корпоративном секторе также наблюдались преимущественно продавцы во всех именах за исключением ПУМБ, который торговался на уровне 99,0/100,0 (11,3%-11%).Еврооблигации "Авангарда" продолжили падение и котировались на уровне 95,75/96,25 (11,1%-11%), за ними последовали и облигации "Мироновского хлебопродукта" (МХП) и под давлением продавцов опустились до уровня 103,5/104,0 (9,28%-9,14%).