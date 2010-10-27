Киевские власти сконцентрировали блокирующий пакет банка «Хрещатик»

Киевская городская государственная администрация (КГГА) совместно с коммунальными предприятиями увеличила свою долю в капитале банка «Хрещатик» с 23,7037% до 25% + 1 акция.

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, на собрании акционеров, которое состоялось 27 октября т.г., были утверждены результаты закрытой допэмиссии акций на 111,1 млн. грн. (номинал одной акции - 1144 гривни).

В сообщении указывается, что после завершения подписки «структура акционерного капитала несколько изменилась: доля Главного финансового управления КГГА (вместе с коммунальными предприятиями) выросла до уровня 25% + 1 акция; доля ООО «Укрфинком» — уменьшилась до уровня 37,6724%». Изменения в структуре акционеров объясняются тем, что «последствия финансового кризиса не позволили всем акционерам осуществить взносы на полный объем объявленной дополнительной эмиссии».

После завершения соответствующей регистрации уставный капитал банка будет увеличен до 728,861 млн. грн.

Также на собрании 27 октября были переизбраны на следующий срок состав наблюдательного совета (НС), кроме двух человек, и его председатель Андрей ГЕРАСИМЕНКО. Прекращены полномочия как членов НС Игоря ДВОРЕЦКОГО и Виталия ЛАВРИНЕНКО. Новыми членами НС избраны представитель Главного финансового управления КГГА Руслан КРАМАРЕНКО и представитель ООО «Маркет Инвест Групп» Алексей ГОРАК.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля 2010 года акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,6724%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 20,2563%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.