Фонд госимущества возобновил продажу акций компании «Биофарма»
20:25, 27 октября 2010Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возобновил продажу 29,01% госпакета акций ОАО «Биофарма», сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".
По информации издания, данный госпакет будет выставлен на фондовой бирже «Иннекс». Всего к продаже будет предложено 59 млн. 566,6 тыс. акций.
Справка УНИАН. ОАО «Биофарма» (г. Киев) занимается производством иммунобиологических и других лекарственных средств.
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