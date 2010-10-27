Эксперт: украинскому фондовому рынку нужен приход иностранных инвесторов

Для притока новых средств на украинский фондовый рынок нужен серьезный толчок из-за рубежа в виде прихода иностранных инвесторов.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «ценовые уровни многих бумаг на Украинской бирже кажутся привлекательными, однако существующие возможности покупателей не позволяют рассчитывать на устойчивый рост».

А.КУШНАРЕВ сообщил, что в среду, 27 октября, котировки ведущих бумаг отечественного фондового рынка продемонстрировали негативную динамику. На биржах по-прежнему царила неуверенность относительно направления будущего движения в краткосрочной перспективе, что подтверждается невысокой активностью торговцев, особенно в первой половине дня.

По словам аналитика, начало сессии на УБ прошло в пессимистичном русле, что явилось следствием неблагоприятной внешней конъюнктуры, сформировавшейся к открытию. Небольшой вторничный рост американских индикаторов не был поддержан азиатскими площадками, которые закрылись в минусе на фоне слабой динамики сырьевых котировок и плохих корпоративных новостей. Нефтяные фьючерсы и фьючерсы на американские индексы утром торговались на отрицательной территории. Эти факторы послужили причиной начальной коррекции на российских и европейских биржах.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, в первой половине дня участники торгов вели себя достаточно пассивно, и общий объем заключенных сделок к обеду не превышал 30 млн. грн. В условиях скудного новостного фона игроки предпочли занять выжидательную позицию. Индекс УБ двигался по инерции вслед за иностранными площадками, где тон торгам задавала корпоративная отчетность, которая была преимущественно негативной. Такие гиганты, как Heineken, SAP, Renewable Energy разочаровали инвесторов.

Аналитик подчеркнул, что вышедшая после обеда американская макроэкономическая статистика, носившая позитивный характер, не смогла переломить текущую тенденцию. По итогам сентября заказы на товары длительного пользования выросли на 3,3% против ожидавшегося повышения на 2,0%. Сентябрьские продажи на первичном рынке жилья США составили 307 тыс., при этом аналитики ожидали значение показателя на уровне 300 тыс.

По информации А.КУШНАРЕВА, снижение коснулось практически всех ликвидных украинских бумаг. Хуже рынка торговались акции машиностроителей. Который день подряд значительно хуже рынка торгуются бумаги Сумского НПО им. Фрунзе, потерявшие 5,6%. Бумаги «Лугансктепловоза» снизились на 3,99% на новости о решении хозяйственного суда Киева о разрыве договора купли продажи акций между Брянским машзаводом и Фондом госимущества. Перспективы тепловозостроителя на расширение рынка сбыта в Россию снижаются. Существенно, относительно рынка, подешевели и автомобилестроители: акции «КрАЗа» снизились на 3,72%, «Богдан Моторс» – на 3,42%. Продолжающийся спад в автомобилестроении и убыточная работа делает эти компании более рисковые относительно рынка, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 27 октября, снизился на 0,63% – до 736,29 пункта. Общий объем торгов составил 103 млн. 321 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,34% – до 1827,60 пункта. Общий объем торгов составил 119 млн. 666 тыс. грн., из них на срочном рынке – 32 млн. 326 тыс. грн.