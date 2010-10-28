«Укртелеком» разместил на Украинской бирже облигации на 150 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» разместило на Украинской бирже облигаций серии К на сумму 150 млн. грн. со сроком погашения в октябре 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, андеррайтером выпуска является компанией «Тройка Диалог Украина». Процентная ставка купона облигаций ОАО «Укртелеком» определена в проспекте эмиссии облигаций в размере 17% годовых. Средства, полученные в результате размещения этого выпуска, будут направлены на обеспечение надежной эксплуатации и повышение эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, в том числе волоконно-оптических линий связи и сети мобильной связи третьего поколения (3G), развитие перспективных услуг, в частности, предоставление широкополосного доступа к Интернет.

Ранее независимое уполномоченное рейтинговое агентство IBI-Raiting присвоило выпуску гривневых облигаций ОАО «Укртелеком» серии К кредитный рейтинг эмиссии долгового инструмента (приоритетного необеспеченного долга) на уровне «uaA».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Укртелеком» принято решение об открытом размещении облигаций на сумму 275 млн. грн. Облигации выпускаются двумя сериями: серии J на сумму 125 млн. грн. и серии K на сумму 150 млн. грн. Облигации эмитируются в бездокументарной форме, номинал облигаций – 1 тыс. грн. Срок обращения облигаций – один год.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

ООО «Тройка Диалог Украина» является частью ведущей независимой инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая работает на рынках стран СНГ.

«Тройка Диалог Украина» работает на украинском рынке с 2005 года.