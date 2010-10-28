Эксперт: на украинском фондовом рынке в среду преобладали продавцы

На украинском фондовом рынке в среду, 27 октября, преобладали продавцы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи в среду упал в большей степени за счет значительного снижения цен на акции банковского сектора. Так, «Райффайзен банк Аваль» потерял 2,31%, «Укрсоцбанк» - 2,80%. Активность торгов в среду была умеренной.

Аналитики отмечают, что бумаги горно-металлургического сектора также оказали значительное влияние на падение рынка в целом. Aлчевский меткомбинат снизился на 1,96%, Aвдеевский КХЗ – на 0,67%, Aзовсталь» - на 1,51%, Eнакиевский метзавод – на 1,71%, Ясиновский КХЗ – на 2,25%. «Мотор Сич» (-1,43%), «Укртелеком» (-1,82%) и «Захидэенерго» (-2,61%) существенно просели, в то время как «Центрэнерго» (-0,48%) и «Укрнафта» (-0,01%) в цене практически не изменились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 27 октября, снизился на 0,63% – до 736,29 пункта. Общий объем торгов составил 103 млн. 321 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,34% – до 1827,60 пункта. Общий объем торгов составил 119 млн. 666 тыс. грн., из них на срочном рынке – 32 млн. 326 тыс. грн.