Эксперты: еврооблигации распродавались в течение всей вчерашней сессии

Украинские еврооблигации распродавались в течение всей вчерашней торговой сессии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, суверенные выпуски вчера существенно упали в цене. Базовая бумага «Украина-20» снизилась на 1 пункт, закрывшись на отметке 101,25 пункта. Муниципальные облигации также потеряли в цене. «Киев-15» остановился на отметке 93,25 пункта. Корпоративные выпуски также закончили день в минусе.

По информации аналитиков, среди украинских бумаг, торгующихся на иностранных площадках, акции нефтегазовых компаний в среду также закрылись в красной зоне. Cadogan Petroleum снизился на 5,88%, JKX Oil & Gas – на 4,58%, Regal Petroleum - 8,96%. Ferrexpo следовал негативному тренду, потеряв к закрытию 2,08%. Акции компаний пищевой промышленности выросли. МХП поднялся на 0,52%, «Астарта» прибавила 2,89%, «Кернел» повысился на 2,5%