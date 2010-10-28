Astrum: ралли по ОВГЗ, в том числе по НДС-облигациям, завершилось

Последний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) подтвердил завершение активного этапа ралли в сегменте государственных бумаг, в том числе в секторе НДС-облигаций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что активность инвесторов на аукционе во вторник, 26 октября, была невысокой, а большинство заявок осталось неудовлетворенными. Правительство смогло продать только короткие бумаги, которые были размещены по минимальным заявкам. Минфин удовлетворил одну заявку по пятимесячным бумагам с доходностью в 6,75% и четыре заявки по десятимесячным с доходностью 8%. Аналитик отметил незначительный рост доходности по данным бумагам по сравнению с предыдущим размещением.

По мнению аналитика, самыми важными для рынка являются результаты размещения ОВГЗ со сроком обращения 2,5 года. Однако заданный ранее ориентир в 10,75% является нерыночным. Поданные заявки располагались в диапазоне 11-12,4%. В то же время, правительство прогнозируемо не пошло на повышение ставок отсечения, что привело к безрезультативному аукциону по данной серии облигаций.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе, который прошел во вторник, 26 октября, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 370 млн. 438,8 тыс. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 20 апреля 2011 года (срок обращения - 175 дней) и доходностью 6,75% годовых в бюджет удалось привлечь 154,984 млн. грн. Бумаги со сроком обращения 168 дней Минфин на аукционе 28 сентября размещал под 7,15% годовых.

Облигации со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения - 308 дней) и доходностью 8% годовых были реализованы на 215,455 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения на аукционе 12 октября т.г. размещались также под 8% годовых.

ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 года (срок обращения - 896 дней) не размещались.