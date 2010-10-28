Эксперт: над фондовыми рынками в среду довлели негативные настроения

Несмотря на позитивные макроэкономические данные и результаты корпоративных отчетов, над фондовыми рынками в среду, 27 октября, довлели негативные настроения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его мнению, «сегодня, когда улеглась первоначальная эйфория относительно ожидаемых денежных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, участники рынка все больше и больше задаются двумя вопросами: 1) Каким будет объем новой программы покупки активов и в течение какого временного периода она будет воплощаться? 2) Будут ли предложенные ФРС меры эффективными?».

Участники рынка склоняются к мысли, что значительная часть будущих денежных вливаний уже заложена в цену акций, отметил Д.БЕЛОВ. Таким образом, результаты заседания ФРС в начале ноября могут не оказать заметно позитивного воздействия на рынок. При этом скромные объемы новых мероприятий по поддержке экономики могут разочаровать ожидания рынка.

Как подчеркнул аналитик, опубликованные в среду в США макроэкономические данные вновь превысили рыночные ожидания. Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 3,3% м/м, что выше ожиданий на 1,3 процентных пункта. Однако без учета транспортного сектора количество заказов снизилось на 0,8%. Продажи новых домов в сентябре составили 307 тыс., что подразумевает рост на 6,6% м/м. Участники рынка ожидали роста продаж на 4,2%. Большая часть корпоративных отчетов также превысила ожидания участников рынка. Если говорить о наиболее знаковых компаниях, то прибыль Procter&Gamble превысила ожидания на 2,3%, в то время как результаты Office Depot полностью совпали с ожиданиями.

По информации Д.БЕЛОВА, в среду фондовые рынки закрылись понижением котировок. Европейский индекс DJ Stoxx 600 упал на 0,75%. Индекс S&P 500 утратил 0,3%, в то время как индекс DJIA опустился на 0,4%.

Аналитик сообщил, что сегодня в 15:30 по киевскому времени будет опубликована еженедельная статистика по рынку труда США. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 23 октября должно вырасти, согласно ожиданиям, с 452 тыс. до 455 тыс. Перед открытием американского рынка квартальный отчет опубликует Exxon Mobil. В 14:30 о результатах работы отчиталась компания 3М, а после закрытия рынка будут опубликованы результаты Microsoft и Vale.