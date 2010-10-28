Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,09%, Украинской биржи – на 0,66%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 октября, повысился на 0,09% – до 736,92.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 128 млн. 568 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,66% – до 1839,73 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 93 млн. 442 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 581 тыс. грн.