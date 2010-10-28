Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,09%, Украинской биржи – на 0,66%
18:05, 28 октября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 октября, повысился на 0,09% – до 736,92.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 128 млн. 568 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,66% – до 1839,73 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 93 млн. 442 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 581 тыс. грн.
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